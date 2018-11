POL-NMS: 181115-2-pdnms Lastzug landete im Graben

Holzdorf (ots) - 181115-2-pdnms Lastzug landete im Graben

Holzdorf / Am 14.11.2018, gegen 16.02 Uhr befuhr ein Sattelauflieger (Fahrer 24 Jahre alt) die Bundesstraße 203 (B203) aus Richtung Kappeln kommend in Richtung Eckernförde. In Höhe Holzdorf geriet der Sattelauflieger auf gerader Strecke aufgrund von Unachtsamkeit des Fahrers auf die Bankette und kam von der Fahrbahn ab. Der Sattelauflieger rutschte halb in den Straßengraben. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Während der Bergungsarbeiten musste die B 203 von 18.30 Uhr bis 20.125 Uhr voll gesperrt und der Verkehr über Söby abgeleitet werden.

