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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ 13 - Jährige aus Eltville vermisst+++

POL-RTK: +++ 13 - Jährige aus Eltville vermisst+++
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Bad Schwalbach (ots)

Eltville, Samstag, 23.05.2026

Seit Samstag, dem 23.05.2026 wird die 13-Jährige Sophia Hollewedde aus Eltville vermisst. Sophia wurde zuletzt im Bereich des Frankfurter Hauptbahnhofes lokalisiert. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Sophia ist 1,70m groß, sehr schlank und hat auffallend rote, lockige Haare. Sie trägt kurze Jeans Hosen und ein schwarzes Poloshirt. Zudem hat sie weiße Nike Turnschuhe an und ist Brillenträgerin. Wer Sophie gesehen hat, oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Eltville unter (06123 90900), oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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