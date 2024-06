PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger bleiben kreativ und haben leider Erfolg +++ Einbrecher suchen Gärtnerei auf +++ Einbruch in Frisörsalon +++ Mehrere Sachbeschädigungen mittels Graffiti

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger bleiben kreativ und haben leider Erfolg, Rheingau-Taunus-Kreis, Mittwoch, 05.06.2024

(fh)Am Mittwoch versuchten Betrüger auf unterschiedlichsten Wegen Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis um ihr Erspartes zu bringen, in einem Fall leider mit Erfolg.

Die Verbrecher kontaktierten einen Mann aus Hünstetten per WhatsApp und gaukelten ihm vor, dass es sich um ein Kind des Angeschriebenen handeln würde. Nachdem das Vertrauen hergestellt worden war, baten die Betrüger um Überweisungen von mehreren Tausend Euro. Diese führte der Mann auch aus, im guten Glauben dem eigenen Nachwuchs zu helfen. Am Mittwoch flog der Schwindel schließlich auf.

Ebenfalls am Mittwoch bissen falsche Polizeibeamte bei einer Rentnerin aus Aarbergen auf Granit. Diese versuchten die 85-Jährige zu überzeugen, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei und diese einen Zettel mit dem Namen sowie der Adresse der Seniorin mitgeführt hätten. Nun sei ihr Hab und Gut nicht mehr sicher. Die aufgeweckte Seniorin ließ sich keinen Bären aufbinden, legte auf und unterrichtete die Polizei.

Die Polizei appelliert erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen und Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

2. Einbrecher suchen Gärtnerei auf, Rüdesheim am Rhein, Friedhofsweg, Dienstag, 04.06.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 05.06.2024, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchten Unbekannte in eine Rüdesheimer Gärtnerei einzubrechen. Wie Spuren am Tatort im Friedhofsweg am Mittwochmorgen belegen, hatten die Einbrecher das Gelände zu einem unbekannten Zeitpunkt aufgesucht und sich dort an zwei Türen zu schaffen gemacht. Beide hielten jedoch stand, sodass sich den Tätern kein Zugang offenbarte und sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Der Sachschaden an den Türen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

3. Einbruch in Frisörsalon, Aarbergen-Rückershausen, Limburger Straße, Dienstag, 04.06.2024, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 05.06.2024, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher einen Frisörsalon in Aarbergen-Rückershausen betreten und durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach versuchten die Einbrecher in der Nacht zunächst ein Seitenfenster des Geschäfts in der Limburger Straße aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Der Misserfolg brachte die Einbrecher nicht zum Aufgeben, sondern dazu, die Zugangstür des Frisörs anzugehen und mit einem Stein einzuwerfen. Auf diesem Wege gelangten sie in die Innenräume und entwendeten Bargeld, zwei Sparschweine samt Inhalt sowie eine Haarschneidemaschine. Mit ihrer Beute gelang den Einbrechern anschließend unbemerkt die Flucht. Am Laden entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

4. Mehrere Sachbeschädigungen mittels Graffiti, Oestrich-Winkel, Rheinweg/Igelsweg/Kreisstraße 631, Mittwoch, 05.06.2024 bis Donnerstag, 06.06.2024

(fh)Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben unbekannte Vandalen mehrere Graffitis rund um Oestrich-Winkel gesprüht. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen. Im Laufe des Donnerstags wurden mindestens vier frische Graffitis festgestellt und der Polizei gemeldet. Aufgrund der Schriftart und derselben verwendeten roten Farbe, geht die Polizei von denselben Verursachern aus. Im Bereich der Kreisstraße 631 wurde ein Wasserhäuschen und im Igelsweg zwei Umleitungsschilder verunstaltet. Im Rheinweg wies auch eine Grundstücksmauer die Schmierereien auf. Insgesamt summiert sich der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

