POL-RTK: 1. Sachbeschädigung an einem Reihenhaus; 2. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Schwalbach (ots)

1.Tatort: Brunnenstraße 45-55, 65307 Bad Schwalbach, Tatzeit: Freitag, 22.03.2019 17:00 Uhr bis Samstag, 23.03.2019, 00:30 Uhr

Am gestrigen Abend bzw. in dieser Nacht kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Reihenhaus in der Brunnenstraße in Bad Schwalbach. Die vor kurzem renovierte Hausfassade der Hausnummern 45-55 wurde dabei durch eine unbekannte graue Flüssigkeit bespritzt. Die Flüssigkeit lässt sich nicht ohne weiteres entfernen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Zeugen und/oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/70780 oder per Email unter pst.bad.schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

2.Unfallort: Kleiststraße / B 54 Magistrale, 65232 Taunusstein; Unfallzeit: Freitag, 23.03.2019, 21:25 Uhr

Am späten Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kleiststraße / B 54, bei dem eine Kradfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger Taunussteiner fuhr mit seinem Pkw auf der Kleiststraße und wollte an der Kreuzung nach links in die B 54 in Richtung Wiesbaden abbiegen. Eine 37-jährige Taunussteinerin fuhr mit ihrem Krad auf der B 54 aus Richtung Wiesbaden in Richtung Aarstraße. Der Pkw-Fahrer missachtete ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt der Kradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Kradfahrerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 EUR.

