PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall mit Verletzten auf der B 417 bei Taunusstein-Orlen

Bad Schwalbach (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag Mittag, den 16.03.19 auf der B 417 bei Taunusstein-Neuhof auf Höhe der Zufahrt zu Waffel Löser. Ein aus Richtung Hünstetten kommender 53 jähriger Autofahrer aus Hünstetten bemerkte einen vor ihm bremsenden Pkw zu spät, und versuchte augenscheinlich den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser geriet in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem aus Richtung Neuhof kommenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro. Auf Grund der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war die B 417 für ca. 90 Minuten voll gesperrt. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 54 jährige Beifahrerin aus dem von ihm gerammten Pkw, wurden leicht verletzt und zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Ermittlungen wurden durch die Polizei eingeleitet, da der Verdacht besteht, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell