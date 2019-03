PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: B 54, Laufenselden in Höhe des Hotels Hof Neumühle Unfallzeit: Mittwoch, 20.03.2019, 12:55 Uhr

Am Mittwoch, den 20.03.2019 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 54, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 69-jährige Wiesbadenerin befuhr mit ihrem Pkw die B 54 aus Richtung Bad Schwalbach kommend in Richtung Aarbergen. Ein 65-jähriger Bischofsheimer fuhr mit seinem Krad mit einer Gruppe aus vier Kradfahrern in die selbe Richtung.Im Bereich des Hotels Hof Neumühle hielt die Pkw-Fahrerin am rechten Fahrbahnrand an. Ersten Erkenntnissen zufolge bog sie dann nach links in die Einfahrt zum Hotel Hof Neumühle ein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Kradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, stieß mit seinem Krad gegen den Pkw, rollte über diesen und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und stationär in einer Wiesbadener Klinik aufgenommen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Pkw blieb fahrbereit. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei abgestreut werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/70780 oder per Email unter pst.bad.schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus bittet die Polizei einen vorbeifahrenden Schulbusfahrer, welcher möglicherweise Angaben zu der gefahrenen Geschwindigkeit der Motorradgruppe machen kann, sich unter o.g. Telefonnummer oder per Email zu melden.

gefertigt: Hilbrecht, POKin und KvD-Vin

