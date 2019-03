PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Aarbergen: Brandstiftung auf der Abenteuerfarm

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag, den 10.03.2019, gegen 08:00 Uhr meldete eine Spaziergängerin der Leitstelle Rheingau-Taunus eine Brandentwicklung im Bereich der Abenteuerfarm Aarbergen. Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr aus Aarbergen-Michelbach stellte diese fest, dass ein Bauwagen und zwei Holzlager sowie diverse Kinderspielzeuge vollständig abgebrannt waren. Da zu diesem Zeitpunkt keine offene Flammen mehr feststellbar waren, gehen Feuerwehr als auch Polizei davon aus, dass es bereits in den späten Abendstunden des 09.03.2019 oder der Nacht zum 10.03.2019 zu einer Brandstiftung gekommen sein muss. Da auch angrenzende Bäume und eine Hecke in Flammen gestanden hatten, musste die Feuerwehr etliche Glutnester freigraben und löschen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7.000 EUR. Die Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat in Wiesbaden übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/70780 oder per Email unter pst.bad.schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzten.

