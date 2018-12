POL-RTK: Nächtliche Autofahrt endet auf dem Autodach

Bad Schwalbach (ots) - Unfallort: Rheingau-Taunus-Kreis, Schlangenbad, Rheingauer Straße Unfallzeit: 09.12.2018, 01:20 Uhr

Der 27-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Opel kam auf der Rheingauer Straße von der Fahrbahn ab und prallte an einer niedrigen Mauerumfassung eines Baumes mit seinem Fahrzeug so ab, dass dieses sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss bestand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

