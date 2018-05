POL-BOR: Ahaus - Unter Drogen unterwegs

Ahaus (ots) - Amphetamin und THC im Blut, aber keine Fahrerlaubnis in der Tasche - eine schlechte Konstellation, unter der ein 42 Jahre alter Mann am Sonntag in Ahaus sein Kleinkraftrad steuerte. Polizeibeamte hatten ihn gegen 14.45 Uhr im Alstätter Brook in Ahaus nach einer Geschwindigkeitsmessung angehalten. Schnell stellte sich heraus, dass der Havixbecker die notwendige Fahrerlaubnis nicht besitzt. Nachdem zusätzlich auch noch ein Urin-Vortest ein eindeutiges Ergebnis ergab, brachte die Polizei den Mann zur Blutentnahme ins Ahauser Krankenhaus. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell