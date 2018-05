POL-BOR: Ahaus - Bekifft unterwegs

Ahaus (ots) - Da brauchten die Beamten nicht lange rätseln: Deutlich schlug den Polizisten der typische Geruch von Marihuana entgegen, als sie am Sonntag gegen 19.20 Uhr einen Autofahrer im Alstätter Brook in Ahaus kontrollierten. Der 23 Jahre alte Mann aus Utrecht (NL) hatte seinen Wagen offensichtlich unter dem Einfluss der Droge gesteuert. Das Ergebnis eines Drogenvortestes bestätigte diesen Eindruck. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, die Entnahme einer Blutprobe schloss sich an.

