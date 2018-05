POL-BOR: Ahaus - Auto angefahren und geflüchtet

Ahaus (ots) - Eine böse Überraschung erlebte ein 31 Jahre alter Stadtlohner, als er am Sonntagabend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte: Es wies an der linken Fahrzeugseite erhebliche Schäden auf. Der Wagen stand zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, am Beßlinghook in Ahaus-Alstätte. Der unbekannte Verursacher des Unfalls hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell