POL-BOR: Borken - Gegenseitig für Unfall verantwortlich gemacht

Borken (ots) - Am Ende wollte es niemand gewesen sein. Fest stand aber zweierlei nach einem Unfall, der sich am Sonntagabend auf der Max-Planck-Straße in Borken ereignet hat: ein Sachschaden in Höhe von rund 7.250 Euro und zwei Fahrzeuginsassen, die sich gegenseitig beschuldigten, am Steuer des Wagens gesessen zu haben. Zeugen hatten das Fahrzeug zunächst dabei beobachtet, wie es mit hohem Tempo auf dem Ramsdorfer Postweg ein anderes Auto überholt. Der Fahrer sei nach rechts in die Max-Planck-Straße abgebogen und auf die Mittelinsel geraten. Der Wagen überfuhr dort ein Verkehrszeichen und sei weitergefahren, ohne anzuhalten. Der aufmerksame Zeuge konnte sich aber das Kennzeichen merken. Die Besatzung einer Funkstreife entdeckte das Fahrzeug wenig später in einer Seitenstraße - versehen mit ebenso eindeutigen wie frischen Spuren des vorangegangenen Geschehens. Verantwortlich dafür machten sich gegenseitig sowohl ein 31-Jähriger aus Troisdorf und ein 32-Jähriger Duisburger. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug, um die Spuren zu sichern. Ein Drogentest wies bei beiden Männern auf THC im Blut hin.

