POL-BOR: Borken - Fahrrad beim Seitenwechsel erfasst

Borken (ots) - Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 07.00 Uhr auf der Bocholter Straße in Borken ereignet hat. Ein 52 Jahre alter Radfahrer aus Bocholt befuhr nahe der Einmündung der Straße "An der Eggelbrücke" den Radweg an der nördlichen Seite der Straße in Richtung Borken. Als er auf die südliche Seite wechseln wollte, erfasste ihn das Auto einer 33-jährigen Borkenerin. Der Radfahrer wurde schwer, die Autofahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro.

