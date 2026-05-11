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Polizei Eschwege

POL-ESW: 15-Jähriger Schüler aus Eschwege vermisst

POL-ESW: 15-Jähriger Schüler aus Eschwege vermisst
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Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Seit dem 05.05.26 wird der 15-jährige Schüler Daniil O. aus Eschwege vermisst. Dieser erschien am 05.05.26 nicht zum Unterricht in der Brüder-Grimm-Schule in Eschwege und in der Folge auch nicht an seinem Wohnort in Eschwege. In der vergangenen Woche bestand noch ein kurzer telefonischer Kontakt zu dem 15-Jährigen, der einen starken Bezug auch in den Raum Weeze hat, wo er bis 2025 auch wohnhaft war. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der 15-Jährige daher auch im Bereich Weeze aufhalten könnte.

Personenbeschreibung:

Der Vermisste ist ca. 175 cm groß und sehr schlank. Er hat braunes Haar und war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarze Turnschuhe und einer schwarzen Sweatjacke. Bei seinem Verschwinden führte er einen schwarzen Rucksack der Marke "Nike" mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Tel.: 05651/9250 oder die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Kleve unter der Tel.: 02821/504-1111 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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