Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.06.23 (1)

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen; Schaden 4000 Euro

Eine 72-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen, gegen 08:25 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Ortslage von Witzenhausen verursacht. Die Frau war mit ihrem Pkw von der Mühlstraße nach rechts in die Gelsterstraße abgebogen, hatte dann aber angehalten und aufgrund einer geänderten Verkehrsführung zurückgesetzt. Hierbei hatte die Frau dann einen hinter ihr befindlichen Pkw übersehen, der von einem 46-Jährigen aus Kassel gefahren wurde. Bei der Verursacherin entstand bei der Kollision ein Schaden von 1000 Euro, am Wagen des 46-Jährigen beläuft sich der Schaden auf 3000 Euro.

Randalierende Person

In den Nachmittagsstunden wurde gestern die Polizei in Witzenhausen alarmiert, nachdem gemeldet wurde, dass in der Obdachlosenunterkunft im Werner-Eisenberg-Weg in Witzenhausen randaliert würde. Die entsandte Polizeistreife konnte dort niemanden mehr antreffen, ein Tatverdacht richtete sich jedoch gegen einen 41-Jährigen Bewohner, gegen den ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Kurz darauf wird gemeldet, dass eine männliche Peron vor dem Rathaus randaliere und sich zwischenzeitlich in ein Büro eines Mitarbeiters begeben habe. Das Büro würde er jetzt verwüsten. Der Beschreibung nach dürfte es sich auch in diesem Fall um den 41-Jährigen, der mit einem Fahrrad davonfuhr, gehandelt haben. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser dann gegen 17:35 Uhr im Bereich des Lidl-Marktes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ihm wurde dann mit der Polizei die Möglichkeit gegeben, seine persönlichen Sachen aus der Unterkunft zu holen. Im Anschluss wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Bei der Handlung im Rathaus entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR an der Rathaustür, inwieweit Sachschaden in dem Büro entstand, wird noch geprüft.

Einbruch

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in das Gebäude der IBW in der Mündener Straße in Witzenhausen ein. Im Gebäude wurden Schränke und Schubladen durchsucht, wobei noch nicht feststeht, ob etwas entwendet wurde. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl von zwei Motorrädern

Zwischen dem 05.09.23, 07:00 Uhr und dem 06.09.23, 11:00 Uhr kam es in der Sebastian-Kneipp-Straße in Ziegenhagen zu einem Diebstahl von zwei Motorrädern. Unbekannte Täter begaben sich auf ein Hofgrundstück und entwendeten aus einem Werkstattgebäude die zwei nicht zugelassenen und nicht mehr fahrbereiten Motorräder. Dabei handelte es sich um eine Enduro "Hausberg FE 450" und eine Vollcross Suzuki RM 125. Der Schaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Des Weiteren wird aus dem Oberöder Weg in Ziegenhagen der Diebstahl eines E-Bikes angezeigt. Dieses wurde am gestrigen Abend, gegen 21:00 Uhr festgestellt. Möglicherweise ereignete sich die Tat in der Nacht zuvor, da Zeugen gegen 04:00 Uhr Geräusche gehört, jedoch nichts gesehen haben. Der Schaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 02.09.23 und dem 06.09.23, 10:15 Uhr wurde in der Walburger Straße in Witzenhausen der Schaukasten der Sankt Michaeliskapelle beschädigt. Mit einem Tritt wurde die Scheibe des Schaukastens zerstört, wodurch ein Sachschaden von ca. 30 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl eines Kürbisses

In der Bergstraße in Hessisch Lichtenau wurde am gestrigen Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, ein ca. 10 Kilogramm schwerer Kürbis entwendet. Dieser wurde aus einem Hochbeet entfernt. Teile des aufgeschnittenen Kürbisses konnten noch im Nahbereich aufgefunden werden. Schaden: 20 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

