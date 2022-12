POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard befuhr heute Morgen, um 07:45 Uhr, die B 249 und beabsichtigten an der Kreuzung Grebendorfer Hüttchen nach links in Richtung Eschwege abzubiegen. Der 25-jährige hielt vor der Ampel an, als diese auf "Rot" wechselte. Der nachfolgende 21-Jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Meinhard, konnte mit seinem Pkw nicht rechtzeitig abstoppen und wich nach rechts aus. Dabei streifte er noch den Pkw des 25-Jährigen, wodurch Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

Um 13:05 Uhr parkte gestern Mittag ein 32-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw von einem Parkplatz in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege aus. Zu dieser Zeit befuhr ein 52-Jähriger aus Meinhard mit einem Kraftomnibus die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Stadtbahnhof. Beim Ausparken übersah der 32-Jährige den Bus, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Unfallflucht

Um 18:30 Uhr parkte gestern Abend ein 77-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Eschwege. Beim Ausparken beschädigte er einen danebenstehenden Pkw, wodurch Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher stieg anschließend aus dem Auto aus, um sich den Schaden anzusehen, stieg wieder ein und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden.

