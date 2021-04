Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.04.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde eine Unfallflucht von letzter Woche Donnerstag. Zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr ist auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in der Augustastraße in Eschwege ein grüner Renault Twingo am hinteren, linken Radkasten beschädigt worden. Vermutlich rührt die entstandene Beschädigung von einer Berührung mit einem Einkaufswagen her. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Da der Verursacher der Beschädigung sich unerlaubt entfernt hat ermittelt die Polizei in Eschwege nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Bus und Pkw stoßen im Einmündungsbereich zusammen; Schaden 3500 Euro; Schuldfrage unklar

Montagmittag gegen 12.25 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw in der Ortslage von Niederhone an der Einmündung Mönchewinkel/Ecke Landstraße. Ein 33-Jähriger aus Wehretal war mit einem Linienbus auf der Straße Mönchewinkel unterwegs und wollte dann an besagter Einmündung nach rechts in die Landstraße einbiegen. Dabei kam es dann zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw eines 85-Jährigen aus Eschwege, der von der Landstraße aus Richtung B 249 kommend gleichzeitig nach rechts in die Straße Mönchewinkel abbiegen wollte. An dem Linienbus entstand ein Schaden von 2000 Euro, der Pkw wurde 1500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Hinsichtlich der Schuldfrage sind die beteiligten sich uneins.

Parkplatzrempler; Schaden 800 Euro

Am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr kam es zu einer leichten Kollision auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Werra-Aue in Wanfried, als ein 71-jähriger Autofahrer aus Wanfried mit seinem Auto rückwärts ausparken wollte und gegen einen Kleintransporter Mercedes Vito fuhr, mit dem ein 38-Jähriger aus Treffurt unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand jeweils leichter Sachschaden in Höhe von je 400 Euro.

Wildunfall

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf hat am Montagabend gegen 21.40 Uhr in Eschwege auf der Reichensächser Straße stadteinwärts einen Fuchs erfasst, der in Höhe der Tankstelle die Fahrbahn überqueren wollte. Das Tier überlebte den Aufprall letztlich nicht, an dem Pkw entstand ein Frontschaden in Höhe von 1000 Euro.

Polizei in Eschwege ermittelt wegen Missbrauch von Notrufeinrichtung

Am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr ging ein Notruf von einer männlichen Person bei der Polizei ein, wonach sich im Bereich der Torwiese in Eschwege eine größere Gruppe von Personen aufhalten sollte. Diese Gruppe sei im Begriff, den Anrufer u.a. mittels Baseballschlägern, Schlagstöcken u.ä. anzugreifen. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich der Sachverhalt dann allerdings als vorgetäuscht heraus. Weder die besagte Gruppe, noch der vermeintliche Anrufer in Not konnten angetroffen werden. Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen aufgenommen. Der Tatverdacht richtet sich in dem Fall gegen einen 16-Jährigen aus Meinhard.

Sachbeschädigung an Garagentor; Schaden 600 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Goethering in Reichensachsen ein Garagentor mittels eine unbekannten Gegenstands beschädigt und vier Dellen verursacht. Der Schaden wird auf 600 Euro taxiert. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag 17.00 Uhr und Montag 12.30 Uhr. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am Auto eines 62-jährigen Autofahrers aus dem Ringgau entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe am hinteren rechten Kotflügel, als heute Morgen um kurz vor 06.00 Uhr ein Reh die Fahrbahn des Mannes kreuzte und gegen dessen Auto lief. Der Mann war zur Unfallzeit auf der B 27 von Eschwege in Richtung Sontra unterwegs. Das Reh lief nach der Kollision davon.

Zwei Pkw`s kollidieren an der Einmündung Schloßstraße/Göttinger Straße; Schaden 3000 Euro

Ein 68-jähriger Autofahrer aus Sontra hat gestern Nachmittag um kurz nach 14.00 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als der Mann von der Schloßstraße nach links auf Göttinger Straße in Richtung Ortsmitte Sontra einbog. Hierbei hatte der 68-Jährige offenbar einen 30-jährigen Autofahrer aus Sontra missachtet, der auf der Göttinger Straße aus Richtung B 27 kommend ebenfalls in Richtung Ortsmitte Sontra unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von jeweils 1500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruchsdiebstahl in Autohaus; Unbekannte klauen Reifen/Kompletträder im Wert von 5000 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben zwei unbekannte Täter zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr mehrere Garagen auf dem Gelände eines Autohauses in der Kasseler Straße/B 451 in Großalmerode gewaltsam aufgebrochen und Reifen/Kompletträder im Gesamtwert von etwa 5000 Euro geklaut. Der Sachschaden liegt bei etwa 150 Euro. Zu den Tätern ist bekannt, dass beide der Beschreibung nach männlich und ca. 25-30 Jahre alt sein sollen. Ein Täter soll bei Tatausführung komplett schwarz, der andere mit einem Bundeswehr-Parka bekleidet gewesen sein. Zum Abtransport der Räder nutzten die Männer offenbar einen weißen Kleintransporter. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Gegen 10.40 Uhr ist am Montagmorgen ein 16-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Traktor einem Pkw aufgefahren und hat dabei einen Schaden von 1000 Euro verursacht. Ein ebenfalls aus Witzenhausen stammender 49-jähriger Autofahrer wollte zur Unfallzeit in Witzenhausen von der Schützenstraße nach links in die Oberburgstraße abbiegen. Als der 49-Jährige verkehrsbedingt warten musste, erkannte dies der 16-Jährige auf der landwirtschaftlichen Zugmaschine zu spät und fuhr auf. Am Pkw des 49-Jährigen entstand ein Heckschaden von 1000 Euro. Der Traktor blieb unbeschädigt.

Wildunfall

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der L 3237 zwischen Witzenhausen und Kleinalmerode einen Fuchs erfasst. Das Tier lief nach der Kollision davon, an dem Auto des Mannes entstand geringer Schaden in Höhe von 250 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell