Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 28.10.2020-2

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Zigarettenautomat in Weißenborn scheitert; Polizei sucht Zeugen

In Weißenborn haben Unbekannte in der Straße Sandhöfe / In der Aue versucht, einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand zu hebeln. Offenbar wurden die Täter aber gestört, da die Tat nicht vollendet wurde. Tatzeit könnte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwa gegen 02.45 Uhr gewesen sein. Hinweise in dem Fall nehmen die Beamten der Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 20.00 und 07.00 Uhr, haben Unbekannte von einem Pkw Opel die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-AB 273 im Wert von 25 Euro entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht im Höhenweg in Eschwege, Höhe Haus Nr. 84, geparkt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Unbekannte beschädigen Dachrinne; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

In Ringgau-Datterode haben unbekannte Täter am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr die Dachrinne an einem Werkstattgebäude mutwillig beschädigt. Die Tat geschah in der Leipziger Straße. Hier zogen die Täter offenbar mit einem Gartenwerkzeug o.ä. die Dachrinne vom Gebäude herunter und verursachten dadurch einen Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell