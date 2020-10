POL-ESW: Pressebericht 02.10.2020-2

Polizei Eschwege

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Hauswand und Werbetafel von Kfz beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend und Donnerstagnachmittag 16.45 Uhr kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bad Sooden-Allendorf beim Befahren der Steinstraße in Fahrtrichtung Am Plan von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg. Dabei beschädigte der unbekannte Verkehrsteilnehmer in der Straße Am Plan eine Hauswand und eine Werbetafel. Anschließend beging der Verursacher Fahrerflucht. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 0652/927943-0 entgegen.

Einkaufswagen rollt gegen Pkw; Schaden 150 Euro

Eine 43-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf hat am Freitag gegen 11.15 Uhr einen Schaden von 150 Euro an einem geparkten Pkw verursacht, weil sich der abgestellte Einkaufswagen der Frau selbständig machte und auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes gegen das Auto eines 59-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf rollte.

Versuchter Pkw-Aufbruch; Polizei sucht Zeugen

Ein Schaden von 1000 Euro entstand, als Unbekannte versucht haben einen schwarzen Pkw Daimler Benz aufzubrechen. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum im Eichenweg in Eschwege. Die Tat geschah offenbar zwischen dem 25.09.2020, 20.00 Uhr und dem 28.09.2020, 09.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Parkrempler; Schaden 1400 Euro

1400 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Freitagmorgen gegen 09.05 Uhr entstanden, als ein 76-jähriger Autofahrer aus Eisenach in Herleshausen auf einem Parkplatz Am Anger ein geparktes Fahrzeug touchierte. Neben einem Schaden von 600 Euro am Auto des 76-Jährigen, wurde der geparkte Wagen eines 45-Jährigen aus Herleshausen mit 800 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr ein blauer Ford Focus auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau von Unbekannten an der Fahrerseite zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Langen Straße in Neu-Eichenberg, Ortsteil Hebenshausen, haben Unbekannte einen Pkw VW Tiguan in schwarz an der rechten hinteren Tür beschädigt. Der Vorfall geschah am Donnerstag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

