Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht

Eschwege (ots)

Fahrer zu Fuß geflüchtet

18.000 EUR Sachschaden entstanden bei einer Unfallflucht, die sich vergangene Nacht in der Landstraße in Wehretal-Reichensachsen ereignet hat. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat um 00:45 Uhr ein noch unbekannter Fahrer eines silbernen Mitsubishi Eclipse (Mietwagen), der aus Richtung "Hoheneicher Rondell" kam, vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit im Zusammenhang mit Alkoholkonsum in Höhe Hausnummer 42 die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Laternenmast bevor das Auto an einem Baum zum Stehen kam. Der Fahrer (ca. 30 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, südländisches Aussehen, kurze schwarze Haare, kräftige Figur) stieg aus, zündete sich eine Zigarette an und erklärte gegenüber einem Zeugen, dass er Alkohol getrunken habe. Als er dann mitbekam, dass die Polizei informiert worden war, flüchtete er zu Fuß durch die Gärten der angrenzenden Häuser. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief negativ. Die örtliche Feuerwehr (Abstreuen) sowie die Stadtwerke (Laterne) wurden angefordert. Ebenso ein Abschleppdienst zum Abtransport des Fahrzeuges. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers dauern an. Der Pkw hat ein Wiesbadener - Kennzeichen; zur Bekleidung des Fahrers konnte noch angegeben werden, dass er eine Jeans und ein T-Shirt mit gelben Streifen trug.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

