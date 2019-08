Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.08.19

Eschwege (ots)

Wildunfall

Um 22:30 Uhr kollidierte gestern Abend ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel mit einem Reh, als er auf der B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen unterwegs war. Das Reh wurde frontal erfasst und dadurch getötet. Am Pkw entstand Sachschaden.

Brand

Um 21:20 wurden gestern Abend Jugendliche dabei beobachtet, wie sie auf dem Fußweg (Verbindungsweg Drießenstraße zur Jahnstraße) in einem städtischen Mülleimer zündelten, der direkt unter einem Baum angebracht war. Danach begaben sich die Jugendlichen zu einem zweiten Mülleimer, wo man offensichtlich ebenfalls versuchte, den Inhalt zu entzünden. Die alarmierte Feuerwehr hatte das kleine Feuer in dem Mülleimer innerhalb weniger Sekunden abgelöscht, so dass sich dieses nicht entfalten konnte. Die Jugendlichen sollen um die 15 Jahre alt sein und einen schwarzen Hund mitgeführt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

