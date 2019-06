Polizei Eschwege

POL-ESW: versuchter Enkeltrick

Eschwege (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 05.06.19 wurde in der Mittagszeit eine 80-Jährige Frau aus einem Witzenhäuser Ortsteil von einer angeblichen Enkelin angerufen. Zunächst gelang es ihr den Namen der Enkelin zu erfahren, worauf sie selbstverständlich den Namen bestätigte. Nun gab sie an, demnächst mal zu Besuch kommen zu wollen, um über die Investition einer Eigentumswohnung zu sprechen. Für diese benötige sie aber zeitnah Geld für eine Anzahlung, ohne einen konkreten Betrag zu nennen. Die Angerufene erkannte nun den betrügerischen Trick und beendete das Gespräch sofort. Die Anruferin hatte eine junge Stimme (20 - 30 Jahre alt) und sprach akzentfrei Deutsch,

Die Polizei empfiehlt daher:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht

selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

