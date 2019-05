Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 22.05.2019- Mehrere Fälle von "Falschen Polizeibeamten"

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mehrere Fälle von "Falschen Polizeibeamten"

Gestern Nachmittag kam es zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr im Stadtgebiet von Eschwege zu mehreren Fällen, in denen Anrufer sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Anrufer, die sich als Polizeibeamte u.a. mit den Namen Baumann, Scheid, Hartmann etc. von der Polizeidirektion Eschwege ausgaben, gaben jedes Mal an, dass aufgrund von Täterfestnahmen nach Einbrüchen im nachbarschaftlichen Umfeld entsprechende Informationen bekannt geworden seien, wonach die "Angerufenen" mutmaßliche nächste Einbruchsopfer seien. Sie sollten daraufhin ihre Wertsachen in Sicherheit bringen bzw. der Polizei aushändigen. In allen Fällen wurden jedoch die Anrufer misstrauisch, so dass sie das jeweils das Gespräch beendeten und dann die "echte" Polizei verständigten. Bei Anrufen dieser Art oder auch Besuchern an der Wohnungstür, die sich als Amtsträger ausgeben, sollten Sie die folgenden Tipps berücksichtigen:

-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

-Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

-Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen erhalten sie auch online unter polizei-beratung.de.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell