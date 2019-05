Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 22.05.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Wäschespinne

Wie jetzt bekannt wurde entwendeten Unbekannte in Berkatal-Frankershausen eine Wäschespinne. Der Tatzeitraum war bereits zwischen dem 13.Mai, 18.00 Uhr und dem 17. Mai, 15.00 Uhr. Die Wäschespinne im Wert von 100.-EUR wurde von den Tätern von einem Grundstück im Oberdorf ohne größeren Aufwand aus einer Bodenhülse gezogen und mitgenommen. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Einbruchsdiebstahl in Schule

Zu einem Einbruchsdiebstahl in die Berufsschule Witzenhausen in der Südbahnhofstraße kam es im Zeitraum vom 21.05.2019, 15.00 Uhr bis 22.05.2019, 06.55 Uhr. Die Unbekannten, die auf noch nicht abschließend geklärte Weise ins Schulgebäude gelangten, haben im Schulgebäude dann den Rollladen am Kiosk hochgedrückt und sind auf diesem Wege in den Schul-Kiosk gelangt. Von dort ließen die Täter dann eine Kaffeekasse mitgehen, in welcher Kaffeegeld im zweistelligen Bereich enthalten war. Darüber hinaus bedienten sich die Täter noch an belegten Broten aus dem Kühlschrank und richteten geringfügigen Sachschaden an. Hinweise an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Original-Content von: Polizei Eschwege