Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.02.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Diebstahl von Leichtkraftrad

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom Dienstagabend, 21.00 Uhr bis Mittwochmorgen, 07.00 Uhr ein Enduro-Leichtkraftrad der Marke Betamotor in den Farben rot/weiß mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-ND 55 aus einer Hofeinfahrt in der Göttinger Straße in Sontra. Der Wert des Kraftfrades, welches von seinem Besitzer ordnungsgemäß gesichert war, wird mit 2500.-EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

