Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.02.2019

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 13.02.2019, 12.00 Uhr bis 18.02.2019, 17.30 Uhr kam es in der Wallgasse in Eschwege zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß abgestellte Pkw eines 30-jährigen Eschwegers wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vmtl. beim Ein-oder Ausparken beschädigt. An dem Fahrzeug des 30-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 250.-EUR. Als verursachendes Fahrzeug kommt ein roter VW Golf Kombi mit ESW-Zulassung in Betracht. Zeugen werden gebeten, sich unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege zu wenden.

Wildunfall

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Westhausen befuhr am frühen Dienstagmorgen gg. 03.25 Uhr mit seinem Lkw samt Anhänger die Bundesstraße B 27 aus Richtung Witzenhausen kommend, in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In Höhe Ellershausen überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier. Das Tier verendete an der Unfallstelle. An dem Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 2500.-EUR.

Polizei Sontra

Diebstahl von Weidezaunbatterien

Zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr und Montagmorgen, 10.00 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Viehweide in der Nentershäuser Straße in Sontra-Blankenbach -2- Autobatterien der Marke BMW im Wert von 160.-EUR aus einem Weidezaungerät. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Montagabend gg. 22.38 Uhr befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode die Landesstraße L 3400 von Helsa kommend, in Richtung Friedrichsbrück. Etwa 2 Kilometer vor Friedrichsbrück überquerte ein Stück Rehwild die Fahrbahn, dem der Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Tier verendete. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500.-EUR.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Juweliergeschäft

Am Montagabend kam es gg. 20.15 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Juweliergeschäft in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau. Zeugen hörten, wie die Schaufensterscheibe des Geschäftes eingeschlagen wurde und verständigten dann die Polizei. Wie sich hinterher herausstellte, war es lediglich beim Versuch geblieben, zu einem vollendeten Einbruch war es nicht gekommen. Der Sachschaden an der Schaufensterscheibe wird mit 3000.-EUR beziffert. Aufgrund eindeutiger Hinweise, wonach Zeugen den Täter nach Tatausführung flüchten sahen, richtet sich der Tatverdacht nun gegen einen 28-jährigen Mann aus Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 17.00 Uhr bis Montagmorgen, 06.40 Uhr wurde von unbekannten Tätern von einem Hinterhof in der Straße Am Johannisberg in Witzenhausen ein schwarzes Trekkingrad LC 45 der Marke Gudereit im Wert von 150.-EUR entwendet. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen gg. 08.50 Uhr kam ein 18-jähriger aus Witzenhausen auf der Bundesstraße B 27 mit seinem Pkw auf der Fahrt von Witzenhausen in Richtung Neu-Eichenberg von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der 18-jährige mit seinem Pkw gegen ein Stationskilometerschild. An dem Pkw und dem Schild entstand Sachschaden von insgesamt 1200.-EUR.

Polizeidirektion Werra-Meißner -Pressestelle-; POK Först

