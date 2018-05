POL-ESW: Pressemeldung vom 03.05.2018

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Gestern, 11:25 Uhr, befuhren eine 84jährige PKW-Fahrerin aus Eschwege und ein 32jähriger PKW-Fahrer aus Eschwege den Parkplatz an der Wiesenstraße/Hinter der Mauer in Eschwege. Beide Fahrzeuge fuhren zeitgleich rückwärts aus gegenüberliegenden Parkbuchten. Ca. in der Mitte des Parkplatzes kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Anstoß wurde das Fahrzeug der 84jährigen Frau beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 700,- Euro.

Gestern, 16:00 Uhr, befuhr ein 55 jähriger PKW-Fahrer aus Eschwege einen Parkplatz in Eschwege in der Landstraße. Beim Wenden auf dem Parkplatz stieß der Fahrer gegen den geparkten PKW eines 55jährigen aus Kernen im Remstal. Es entstand Sachschaden in Höhe von 650,- Euro.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, 23:20 Uhr, ein 28jähriger PKW-Fahrer aus Meißner, der die L 3224 aus Richtung Ringgau kommend in Richtung Langenhain befuhr. Der Sachschaden beträgt 1000,- Euro.

Zu einem Zusammenstoß mit einem Waschbär kam es gestern Abend, 23:20 Uhr, in Bad Sooden-Allendorf, als eine 28jährige PKW-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendort die B 27 aus Richtung Göttingen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf befuhr. Das Tier lief nach dem Anstoß weg. Der Sachschaden beträgt 1000,- Euro.

Mit einem Dachs kollidierte gestern Abend, 23:40 Uhr, ein 28jähriger PKW-Fahrer aus Meißner, der die K 40 aus Richtung Frankershausen in Richtung Wolfterode befuhr. Der Dachs lief nach dem Zusammenstoß in das angrenzende Gebüsch. Der Sachschaden beträgt 1500,- Euro.

Ein 57jähriger PKW-Fahrer aus Eschwege befuhr vergangen Nacht, 00:30 Uhr, die B 452 aus Richtung B 27 in Richtung Wehrtal-Reichensachsen. Hierbei liefen zwei Rehe auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit einem der Tiere. Der Sachschaden beträgt 2000,- Euro.

Polizei Sontra

Diebstahl

Wie gestern durch die 47jährige Geschädigte aus Sontra angezeigt wurde, wurde in der Zeit vom 23.04.2018, 08:00 Uhr, bis zum 30.04.2018, 17:00 Uhr, eine Wildtierkamera in Sontra-Hornel entwendet. Die Kamera stand in einer frei zugänglichen Scheune in der Kupferstraße und hatte einen Wert von 100,- Euro. Hinweise an die Polizei Sontra, Tel. 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, 05:20 Uhr, eine 49jährige PKW-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau, die die L 3249 aus Richtung Reichenbach in Richtung Hessisch Lichtenau befuhr. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 350,- Euro.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit vom 30.04.2018, 16:00 Uhr, bis zum 01.05.2018, 08:00 Uhr, wurde das Toilettenhäuschen im Frau Holle Park in Hessisch Lichtenau durch unbekannte Täter beschädigt. Durch Steinwürfe wurden mehrere Glasbausteine, eine Dach- und zwei Firstziegeln beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 600,- Euro. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau, Tel. 05602/9393-0.

Müllentsorgung auf Privatgrundstück

In der Zeit vom 01.05.2018 bis zum 02.05.2018 wurden auf einem privaten Firmengelände in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau mehrere Säcke mit Abfall, insbesondere Kfz.-Teile, widerrechtlich abgelegt bzw. entsorgt. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau, Tel. 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Tablettenfund im Sandkasten

Gestern, 17:18 Uhr, wurden durch einen 67jährigen aus Witzenhausen-Hundelshausen mehrere Tabletten in einem Sandkasten in der Raiffeisenstraße in Hundelshausen aufgefunden. Bei den Tabletten handelte es sich um 17 weiße kleine rundförmige Tabletten und 7 oval förmige Tabletten in einem rötlich/braunen Ton. Die Tabletten hatten keinen Aufdruck und wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Stadt Witzenhausen wurde zwecks Säuberung bzw. Austausch des Sandes über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Sandkasten wurde vorläufig verschlossen, um eine Benutzung durch Kinder auszuschließen.

