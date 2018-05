POL-HS: Leergutdiebstahl

Erkelenz-Granterath (ots) - Am Sonntag, 29. April, beobachtete ein Zeuge, dass eine männliche Person Leergutkästen aus einem Gebüsch an der Sittarder Straße zu seinem Fahrrad trug und damit wegfuhr. Ermittlungen ergaben, dass der Mann die Kästen zuvor vom Gelände einer nahegelegenen Getränkefirma entwendet hatte. Der Mann war mit einer grau-melierten Sweatshirt Jacke, einer Kappe sowie einer Jacke mit Kapuze bekleidet. Er flüchtete mit einem weißen Damenfahrrad. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

