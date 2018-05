POL-ESW: Pressemeldung 30.04.2018

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Versuchter Diebstahl aus Segelboot, Hausfriedensbruch

In der Zeit vom 28.04.2018, 20:00 Uhr, bis 29.04.2018, 11:00 Uhr, wurden in Eschwege, Segelclub Werratalsee im Postweg, drei Segelboote widerrechtlich betreten. Die Täter gelangen über den frei zugänglichen Campingplatz, bzw. über Verbindungswege, zur Werra und zu dem Bootsanleger. Dort überstiegen die Täter die verschlossene Lattentürabsperrung zum Bootsanlieger und betraten anschließend die Segelboote. Bei einem der Boote wurde der Dachverschlag nach vorne geschoben und die Kajüte durchsucht. Weiterhin konsumierten die Täter auf dem Boot Alkoholika und rauchten. Hinweise an die Polizei Eschwege, Tel. 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Straßenschildern

In der Zeit vom 29.04.2018, 20:00 Uhr, bis 30.04.2018, 08.00 Uhr, wurden in Witzenhausen-Gertenbach zwei Verkehrsschilder gewaltsam umgeknickt. Die Schilder standen auf dem Gelände der freiwilligen Feuerwehr An der Werra. Der Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise an die Polizei Witzenhausen, Tel. 05542/9304-0.

