POL-ESW: Pressemeldung vom 30.04.2018

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Am 28.04.2018, 17:50 Uhr, geriet ein 25jähriger PKW-Fahrer aus Köln auf die Gegenfahrbahn, der die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts befuhr. Auf der Gegenfahrbahn touchierte er den PKW einer 62jährigen aus Meinhard. Der Sachschaden beträgt 1400,- Euro.

Gestern, 12:40 Uhr, befuhr eine 74jährige PKW-Fahrerin aus Eschwege die Hilberlachestraße in Bad Sooden-Allendorf und überfuhr mit dem rechten Vorderrad die Bordsteinkante, wodurch das rechte Traggelenk am Fahrzeug brach. Infolgedessen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer der Eisenbahnunterführung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2700,- Euro.

Mit einem Hasen kollidierte am 28.04.2018, 01:38 Uhr, eine 19jährige PKW-Fahrerin aus Berkatal, die die L 3422 aus Richtung Berkatal-Frankershausen in Richtung Bad Sooden-Allendorf Orferode befuhr. Der Hase verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt 500,- Euro.

Diebstähle

Wie am 28.04.2018 angezeigt wurde, wurde in der Zeit vom 22.04.2018, 15.00 Uhr, bis 28.04.2018, 10:45 Uhr, ein sogenannter "Batcorder" in der Unterführung der BAB 44 zwischen Waldkappel und Bischhausen entwendet. Bei dem Gerät handelt es sich um ein digitales Gerät zur Aufzeichnung und Überwachung von Verhaltensweisen von Fledermäusen. Der Stehlschaden beträgt 2100,- Euro. Hinweise an die Polizei Eschwege, Tel. 05651/925-0.

In der Zeit vom 27.04.2018, 17:30 Uhr, bis 28.04.2018, 09:30 Uhr, ereignete sich ein versuchter Diebstahl eines weißen Rollers der Marke LUXXON in Weißenborn. Der Eigentümer hatte den Roller wegen einem technischen Defekt auf einem Wirtschaftsweg bei der Kläranlage abgestellt. Sicherheitshalber baute der Eigentümer noch die Batterie aus dem Roller aus. Unbekannte Täter entwendeten den defekten Roller, indem sie das Lenkradschloss durch Überdrehen entsicherten. Der Roller konnte durch eine Polizeistreife ca. 300 m entfernt vom Tatort im Feld aufgefunden werden. Der Schaden beträgt 250,- Euro.

Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Bedrohung

Am 28.04.2018, 18:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße in Wanfried zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 20jährigen und einem 18jährigen aus Wanfried und dessen 17jähriger Freundin aus Wanfried. Der 20jährige hatte ohne Einverständnis die Wohnung des 18jährigen betreten und weigerte sich diese zu verlassen. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug der 20jährige dem 18jährigen mit der Faust ins Gesicht und kratze ihn. Anschließend schlug er die 17jährige mit der Faust gegen den Hals und bedrohte beide Personen mit dem Leben. Die 17jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Sachbeschädigung an Fahrrad

In der Zeit vom 26.04.2018, 20:30, bis 27.04.2018. 08:00 Uhr, kam es in der Reichensächser Straße in Eschwege zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad eines 36jährigen aus Eschwege. In der Zeit wurden beide Reifen des Fahrrades zerstochen. Der Sachschaden beträgt 40,- Euro. Hinweise an die Polizei Eschwege, Tel. 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Nacht, 00:40 Uhr, ein 25jähriger aus Herleshausen, der mit seinem PKW die L 3247 aus Richtung Frauenborn kommend in Richtung Herleshausen befuhr. Das Reh lief nach dem Anstoß davon. Der Sachschaden beträgt 200,- Euro.

Hundebiss

Gestern Abend, 19:22 Uhr, wurde in Sontra in der Eisenacher Straße ein 5jähriger aus Sontra durch einen Hundebiss leicht verletzt. Der Junge hatte beim Spielen dem Hund einer 45jährigen aus Sontra versehentlich ins Auge gefasst, wodurch es zu der Beißhandlung kam.

Polizei Witzenhausen

Räuberischer Diebstahl

Am Abend des 28.04.2018 ereignete sich ein räuberischer Diebstahl in dem Vorraum der Sparkasse in Witzenhausen. Ein 18jähriger aus Witzenhausen befand sich um 22:35 Uhr in der Sparkasse in der Walburger Straße und hob an dem Geldautomaten 50,- Euro Bargeld ab. Nach der Abhebung riss ihm ein 21jähriger, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, die Geldscheine aus der Hand. Der 18jährige ging daraufhin auf den 21jährigen zu und forderte sein Geld zurück, woraufhin ihn dieser zu Boden schubste und anschließend zweimal mit der Faust gegen das linke Knie schlug. Der 21jährige flüchtete anschließend aus der Bank. Der Täter konnte nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet in Witzenhausen festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person wurden weiterhin 2,7 Gramm Mariuhana aufgefunden und sichergestellt. Bei dem 21jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

