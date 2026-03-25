Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Schockanrufe: Betrüger ergaunern bei zwei Seniorinnen Schmuck und Gold, Korrektur einer Tatzeit

Korbach (ots)

In der Pressemitteilung vom 24.03.2026, 14.40 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6242559 wurden versehentlich die Wochentage bezüglich des zweiten Falls falsch genannt.

In der PM heißt es, dass der Anruf des angeblichen Polizeibeamten am Donnerstag, 18. März, gegen 14.00 Uhr, erfolgte. Richtig ist aber Mittwoch, der 18. März, gegen 14.00 Uhr. Demnach erfolgten der zweite Anruf und die Geldübergabe am Donnerstag, 19. März.

Im Zeugenaufruf ist dann richtig:

In beiden Fällen ermittelt nun die EG SÄM der Kasseler Kriminalpolizei. Wer am Freitag, 13. März, gegen 10.00 Uhr, am Korbacher Marktplatz oder am Donnerstag, 19. März, gegen 12.00 Uhr in der Korbacher Humboldtstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ich bitte die Korrektur, soweit noch möglich, zu berücksichtigen und das Versehen zu entschuldigen

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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