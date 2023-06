POL-KB: Korbach - 400 Liter Diesel aus Lastwagen gestohlen

Korbach (ots) - Auf ein hochwertiges Pedelec der Marke Rotwild abgesehen hatte es ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 13.30 und 22.30 auf einem Firmenparkplatz an der Beetwiese in Allendorf/Eder. Er öffnete gewaltsam das Schloss und entwendete das rot/schwarze Pedelec im Wert von etwa 9.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030. Dirk ...

