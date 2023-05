Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Laptop und Mikrowelle bei Einbruch entwendet

Wer hat Verdächtiges bemerkt

Nauheim (ots)

Bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Baucontainers haben Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (16.05.) einen Laptop und eine Mikrowelle entwendet. Gegen 6.20 Uhr am Dienstagmorgen fielen Zeugen das aufgehebelte Vorhängeschloss zu dem Container auf der Baustelle in der Dresdener Straße auf. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die bislang noch unbekannten Täter seit 16.30 Uhr am Vortag gewaltsam in das Innere gelangt. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise zu Personen, die im Tatzeitraum mit einer Mirkowelle unter dem Arm gesehen wurden, nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

