Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Einbruchsversuche scheitern

Polizei sucht Zeugen

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten scheiterte, als sie nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten, in zwei Einfamilienhäuser im Mathildenweg einzubrechen. Den Bewohnern fielen am Dienstagabend (16.5.) verdächtige Spuren an den Türen und auf, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Offenbar versuchten die Kriminellen die Türen der beiden Häuser aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Die Schäden werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

