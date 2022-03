POL-KB: Willingen-Usseln - Unbekannte stiehlt Smartphone aus Friseursalon

Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstach ein Unbekannter zwei Reifen an einem weißen VW Up! in der Aseler Straße in Vöhl-Asel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710. Dirk Richter Kriminalhauptkommissar Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion ...

