POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Drei Autos in der Berliner Straße beschmiert

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter gleich drei Autos in der Berliner Straße in Bad Arolsen-Mengeringhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Alle drei Autos standen auf einer Parkfläche vor einem Haus in der Berliner Straße. Der unbekannte Täter beschmierte diese mit grauer Farbe. Bei allen Autos sprühte er die graue Farbe auf die Rückleuchten. Teilweise waren auch die Spiegel betroffen. An zwei Autos sprühte er zudem in einer Größe von etwa 120 mal 40 cm die Buchstaben "AFD" auf die Heckscheiben.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

