POL-KB: Edertal-Mehlen - Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

Ein unbekannter Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in Edertal-Mehlen. Er gelangte am Montag, in der Zeit vom frühen Morgen bis zum frühen Abend, gewaltsam in das Haus in der Straße Zum Roten Busch.

Im Gebäude durchsuchte er mehrere Räume und Behältnisse. Er entwendete eine verschlossene Geldkassette und flüchtete durch die Terrassentür. In der Kassette befanden sich Sparbücher und Schmuck, die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

