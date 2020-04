Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen -Bad Wildunger flüchtet bei Kontrolle, wird von Polizei verfolgt und festgenommen, Drogen sichergestellt (Korrekturmeldung)

Korbach (ots)

Die Pressemeldung von eben wird leicht korrigiert nochmal eingestellt: (Folgender Satz wurde neu formuliert: "Dabei fanden die Polizisten eine größere Summe Geld und kleinere Mengen Cannabisprodukte und Kokain.")

Nach einer Kontrolle von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bad Wildungen flüchtete ein 20-jähriger Bad Wildunger. Nach seiner Festnahme fanden die Bad Wildungen Polizisten bei ihm Drogen. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten sie noch weitere Drogen sicherstellen.

Am Freitagabend ging bei der Polizei Bad Wildungen ein Hinweis ein, dass sich im Bereich der Fürstengalerie mehrere Jugendliche aufhalten, die dort trinken und Passanten anpöbeln. Beim Anblick der nach dort entsandten Streifen flüchteten die meisten Personen. Während die Polizisten noch einen jungen Mann überprüften, kamen zwei weitere Bad Wildunger dazu. Diese sollten ebenfalls kontrolliert werden.

Die Polizisten sprachen beide Männer an, was einer zum Anlass nahm, über einen Zaun zu springen und in Richtung Brunnenstraße zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Einer Polizistin gelang es schließlich, den Flüchtigen im Bereich der Richard-Kirchner-Straße zu stellen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen nahm sie den Mann fest. Bei der Festnahme zogen sich sowohl die Polzisten als auch der Festgenommene leichte Verletzungen zu. Der junge Bad Wildunger wurde anschließend durchsucht. Dabei fanden die Polizisten eine größere Summe Geld und kleinere Mengen Cannabisprodukte und Kokain. Aufgrund der Gesamtsituation ergab sich nun der Verdacht, dass der 20-Jährige auch Handel mit Betäubungsmitteln betrieben hat. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Polizisten weitere Cannabisprodukte wie Haschisch und Marihuana sicherstellen.

Aus den weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass ein 22-jähriger Bad Wildunger ebenfalls mit Betäubungsmitteln handelt. Auch seine Wohnung wurde daraufhin durchsucht. Dort stellten die Polizisten insgesamt über 200 Gramm Haschisch und Marihuana sowie andere Beweismittel sicher.

Beide Bad Wildunger wurden festgenommen. Während der 22-Jährige die Polizeistation Bad Wildungen nach den erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen konnte, befindet sich der 20-Jährige seit Samstag in Untersuchungshaft. Auf beide Bad Wildunger warten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

