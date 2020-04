Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln - Toilettenanlage beschädigt, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am letzten Wochenende beschädigte Unbekannte eine öffentliche Toilettenanlage in der Sportstraße in Willingen-Usseln. Die Gemeinde Willingen erstattete Anzeige bei der Polizei Korbach, die nun Zeugen sucht.

Die unbekannten Täter rissen eine Dachrinne ab, in der Toilettenanlage beschädigten sie eine Lampe und ein Waschbecken. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag- und Sonntagmittag.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell