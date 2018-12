POL-KB: Korbach - Brandstiftungen an Lkw und Mülltonnenbrand

Korbach (ots) - Am späten Montagabend brannten zwei Mülltonnen bei einer Metzgerei in der Briloner Landstraße, später setzte ein Unbekannter Reifen an zwei Lkw in Brand.

Das erste Feuer meldete ein Zeuge um 22.27 Uhr bei der Leitstelle Waldeck-Frankenberg. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die brennenden Mülltonnen ab. Der Sachschaden beträgt ca. 300 EUR, am Gebäude entstand kein Schaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeistation Korbach besteht der Verdacht, dass die Mülltonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Ca. eine halbe Stunde wurde bekannt, dass es an zwei in der Flechtdorfer Straße abgestellten Lkw gebrannt hat. Ein Zeuge beobachtete das Feuer an den Lkw-Reifen. Er meldete dies der Leitstelle. Außerdem stellte er fest, dass in einen der beiden Lkw der Fahrer schlief. Der Zeuge weckte den Lkw-Fahrer, der unverletzt den Lkw verlassen konnte. Die Feuerwehr Korbach löschte die Feuer an den -Lkw-Reifen ab. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeistation Korbach besteht der Verdacht, dass die Brände mit Brandbeschleunigern gelegt wurden. Es wird daher von Brandstiftung ausgegangen. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Bränden in der Briloner Landstraße und der Flechtdorfer Straße aus und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

