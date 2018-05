POL-KB: Diemelstadt -Rhoden - Wurden Einbrecher gestört?

Korbach (ots) - Unbekannte Einbrecher versuchten in der Nacht zu Dienstag in einen Discounter im Wendeweg einzubrechen. Der oder die Diebe bauten sich mit Paletten eine Aufstiegshilfe, um auf das Dach des Marktes zu gelangen. Dort schnitten sie ein Loch in die Wellblechplatten und schnitten auch noch die darunterliegende Folie auf. Dann ließen sie aber von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten, ohne in den Markt eingedrungen zu sein. Vielleicht wurden sie gestört. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

