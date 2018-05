POL-KB: Willingen-Schwalefeld - Einbrecher im Luerweg schlägt zweimal zu

Korbach (ots) - In der Nacht zu Samstag waren Einbrecher im Luerweg unterwegs. Sie brachen gleich in zwei Objekte ein. Bei einem Haus, das als Schreinerwerkstatt genutzt wird, brachen der oder die Diebe die Eingangstür auf. Sie hatten es aber offensichtlich nur auf Bargeld und Schmuck abgesehen, denn sie verschwanden ohne Beute. Im Nachbarhaus waren sie erfolgreicher. Dort erbeuteten sie Schmuck. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür des Hauses, drangen ein und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten eine Goldkette und ein goldenes Armband. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

