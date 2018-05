POL-KB: Bad Wildungen - Wega - Scheinwerfer aus geparktem Sattelzug ausgebaut

Korbach (ots) - Ein 55-jähriger LKW-Fahrer parkte eine Mercedes Sattelzugmaschine einer Spedition aus Medebach am Freitagabend um 20.15 Uhr auf dem frei zugänglichen Parkplatz einer Firma in der Ederstraße. Am Samstagmorgen stellte er um 8 Uhr fest, dass zwischenzeitlich unbekannte Diebe Scheinwerfer aus den Leuchteinheiten ausgebaut und gestohlen haben. Der Gesamtschaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

