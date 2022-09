Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Einbrecher stehlen Tabakwaren und Zubehör aus Tankstelle

Homberg (ots)

Fritzlar

Einbruch in Tankstelle Tatzeit: 20.09.2022, 21:15 Uhr bis 21.09.2022, 07:00 Uhr Tabakwaren und Zubehör stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einer Tankstelle in der Kasseler Straße. Die Täter schlugen an der Seite der Tankstelle ein Loch in eine Fensterscheibe zur Werkstatt und versuchten von dieser in den Verkaufsraum der Tankstelle zu gelangen. Aufgrund vorhandener Türsicherung gelang ihnen dies nicht. Anschließend schlugen sie ein größeres Loch in eine Schaufensterscheibe neben der Eingangstür und stiegen hierdurch in den Verkaufsraum ein. Hier stahlen sie Zigaretten, E-Zigaretten, Tabak und Feuerzeuge. Mit den erbeuteten Tabakwaren flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 4.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

