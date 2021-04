Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach: Pferd hatte sich selbst an Schraube verletzt (Folgemeldung zur Meldung vom 06.04.2021, 13:57 Uhr)

Homberg (ots)

Feststellungszeit: 01.04.2021, 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr

Gestern hatten wir berichtet, dass in der Feldgemarkung gegenüber der Gewerbestraße ein Pferd von unbekannten Tätern mit einem Messer verletzt wurde. Dieser Sachverhalt hatte sich zunächst bei der Anzeigenaufnahme bei Dunkelheit so dargestellt und muss nach neusten Ermittlungen korrigiert werden.

Bei Tageslicht hatten die ermittelnden Beamten der Polizeistation Schwalmstadt eine umfangreiche Spurensuche in der Pferdekoppel und im Offenstall durchgeführt. Hierbei fanden sie im Stallbereich in Verletzungshöhe eine weit herausragende Schraube, an der frische Blut- und Pferdehaare anhafteten. Somit gehen die Ermittler davon aus, dass sich das Pferd an dieser Schraube die Verletzungen selbst zugezogen hat und nicht von unbekannten Tätern mit einem Messer attackiert wurde.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

