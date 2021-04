Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannte Randalierer treten Außenspiegel von Mercedes ab

Homberg (ots)

Tatzeit: 31.03.2021, 16:00 Uhr bis 01.04.2021, 03:15 Uhr

In der Straße "Unter dem Schöneberg" haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Täter einen Pkw beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro verursacht.

Die Täter traten beide Außenspiegel an einem schwarzen Daimler Benz, Typ: 203 CL ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell