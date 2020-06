Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Lappenstuhl: Diebstahl von vier roten Fahrrädern

Bramsche (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in der Elisabeth-Peper-Straße zum Diebstahl von vier hochwertigen, roten Fahrrädern. Die Täter schlichen sich auf ein Grundstück, drangen in eine Garage ein und nahmen die darin abgestellten Fahrräder mit. Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein Rennrad der Marke Rose, Modell SL 105, ein Rennrad von Trek, Modell Domane sowie um zwei S-Pedelecs der Marke Trek. Die Polizei in Bramsche bittet unter der 05461/915300 um Hinweise auf die Täter oder deren Transportfahrzeug.

