Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raub in der Lürmannstraße- neue Erkenntnisse

Osnabrück (ots)

Wie berichtet, haben unbekannte Täter am Samstagabend (gegen 18.20 Uhr) einem Senior in der Lürmannstraße gewaltsam die Armbanduhr abgenommen. Zeugen haben nun berichtet, dass einer der Täter unmittelbar nach dem Raub in Höhe des Remarque-Hotels über den Heger-Tor-Wall rüber zur Bierstraße und weiter in Richtung Bucksturm gerannt sei. Ein Komplize mit rotem Basecap sei auf dem Fußweg des Heger-Tor-Walls erst noch weiter in Richtung Lotter Straße und dann über alle Fahrbahnen rüber zum Heger Tor gelaufen. Beiden Personen sei gemeinsam gewesen, dass sie völlig rücksichtslos zwischen dem fließenden Verkehr hindurchgelaufen seien und Autofahrer deshalb abbremsen mussten. Teilweise hätten die motorisierten Verkehrsteilnehmer die Flüchtigen auch angehupt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise in dem Fall. Möglicherweise können betroffene Autofahrer noch ergänzende Angaben zu den Räubern machen. Hinweise bitte an die 0541/327-3203 oder -2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell