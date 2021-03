Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Unbekannte Täter stehlen Pkw-Anhänger

Homberg (ots)

Guxhagen

Diebstahl eines Pkw-Anhängers Tatzeit: 04.03.2021, 04:45 Uhr bis 07:00 Uhr Einen Pkw-Anhänger im Wert von 700,- Euro stahlen unbekannte Täter gestern Morgen in der kleinen Brückenstraße. Die Täter begaben sich zu dem Privatgrundstück und schoben den Anhänger von dort weg. Sie brachen das Sicherungsschloss auf und flohen vermutlich mit einem Pkw mit der angehängten Beute. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen aluminiumfarbenen Pkw-Anhänger der Marke "Hornburger Maschinen". Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen HR-NE 185. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

