POL-HR: Gudensberg-Dissen - Diebstahl eines Mountainbikes

Homberg (ots)

Zeit: 05.04.2020, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Ein Mountainbike im Wert von ca. 400,- Euro hat ein unbekannter Täter am Sonntagnachmittag in der Straße "Am Posthof" entwendet.

Während eines Besuchs hatte der Fahrradbesitzer sein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Scott, Typ: Aspect 740, mit der FIN: AS 50112238 auf dem Grundstück mit einem Schloss gesichert, aber nicht angeschlossen. So konnte der Täter das Fahrrad wegtragen und entwenden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

